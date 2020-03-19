Dur ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı, yoldan geçen biri vuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dur ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı, yoldan geçen biri vuruldu - Son Dakika

Dur ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı, yoldan geçen biri vuruldu

6 saat önce

Başakşehir'de dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüphelilerin polis aracına açtığı ateş sonucu, yoldan geçen bir kişi vurularak hastaneye kaldırıldı.

Dur ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı, yoldan geçen biri vuruldu, System.String[]

Başakşehir'de dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüphelilerin polis aracına açtığı ateş sonucu, yoldan geçen bir kişi vurularak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Süleyman Demirel Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, narkotik madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri 34 DG 8763 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Aracın içindeki üç kişi dur ihtarına durmayıp kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri de araçlara binerek şüphelilerin peşine düştü. Kovalamaca sırasında araçta bulunan kişiler polis aracına doğru ateş açtı. Polis otosuna kurşunlar isabet ederken, açılan ateş sonucu yolda geçen bir vatandaş bacağından vurularak kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Şüpheli araç ise, kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

Başakşehir, Narkotik, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:10 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
19:33
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı         
19:04
Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu         
18:57
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı         
18:51
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi         
16:21
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı         
16:05
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi         
15:28
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi         
15:07
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı         
14:47
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler         
09:45
Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler         
07:11
Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu         
15:12
Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi         
14:05
İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 03:23:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dur ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı, yoldan geçen biri vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]