Son Dakika Haberleri: Dur ihtarına uymayan şüphelilerle polis arasında çatışma çıktı
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Dur ihtarına uymayan şüphelilerle polis arasında çatışma çıktı

1 saat önce

İstanbul'un Ataşehir ilçesi, Yenisahra Mahallesi, Atalay Caddesi'nde polisin dur ihtarına uymayan üç şüphelinin bulunduğu aracı takip eden ekiplerle şüpheliler arasında çatışma çıktı.

Dur ihtarına uymayan şüphelilerle polis arasında çatışma çıktı, System.String[]

İstanbul'un Ataşehir ilçesi, Yenisahra Mahallesi, Atalay Caddesi'nde polisin dur ihtarına uymayan üç şüphelinin bulunduğu aracı takip eden ekiplerle şüpheliler arasında çatışma çıktı.


Araç değiştirerek kaçmak isterken yakalandılar


Saat 00.30 sıralarında şüphelenerek bir süre takip ettikleri aracı Ataşehir ilçesi, Yenisahra Mahallesi, Atalay Caddesi üzerinde ki Alaca Sokak'ta gören polis ekipleri araç içindeki üç şüpheliye yaklaştıkları sırada başka araca binerek Atalay Caddesi üzerinden Fatih Caddesi istikametine kaçmak isteyen şüpheliler polise ateş açarak kaçtıkları sırada karşı yönden gelen vatandaşın otomobiliyle kafa kafaya çarpıştı. Polislerin verdiği karşılık sonucu bir şüpheli hafif yaralı olmak üzere toplam üç şüpheli gözaltına alındı.


Emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre bir çok suçtan sabıkası bulunan üç şüpheli polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtıkları sırada araç değiştirdiler ve polise silahla ateş açarak kaçmak istediler. Polisin verdiği karşılık sonucu gözaltına alınan şahıslar ifade işlemleri için en yakın karakola götürülürken olayın yaşandığı nokta güvenlik çemberine alındı. Her taşın altına bakan ekipler en küçük ayrıntıyı bile atlamadı. Çevre güvenliğini alarak işe başlayan polis ekipleri şüphelilerin araçlarında ve çevrede detaylı inceleme yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Ekiplerinin yaptığı çalışmalarda boş mermi kovanları ve şüphelilerin araçları incelendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

İstanbul, Ataşehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:49 Kaynak: İHA
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