BURSA-'Dur' ihtarına uymayan sürücü 10 kilometre kaçabildi; kovalamaca kamerada - Son Dakika

BURSA-'Dur' ihtarına uymayan sürücü 10 kilometre kaçabildi; kovalamaca kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin sürücüsü, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü ve yanında bulunan arkadaşına 'dur' ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 7 bin 832 TL ceza uygulanırken, kovalamaca anı kameralara yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polis ekipleri, 16 ANR 815 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, uygulama noktasından hızla uzaklaştı. Şüpheli otomobilin sürücüsü ve polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında ara sokaklara giren otomobilin sürücüsü, bir binanın doğal gaz borusuna çarparak yoluna devam etti. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobili durdurup, aracı terk eden şüpheliler, yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Yaya olarak başlayan kovalamacanın ardından otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa K. (23) ara sokaklarda, otomobil sürücüsü Eray D. (20) ise park halindeki bir aracın altında saklanırken yakalandı. İzin belgesi olmadığı için polisin 'dur' ihtarına uymadıklarını öğrenilen sürücü Eray D. ve arkadaşı Mustafa K.'ya toplam 7 bin 832 TL idari para cezası uygulandı. Kovalamaca sonucu hasara uğrayan otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kovalamaca anı kameralara da yansıdı.