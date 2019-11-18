Dur ihtarına uymayan sürücü alkollü, otomobilde ise silah bulundu

NEVŞEHİR'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ve 3 arkadaşı uzun süren kovalama sonucunda yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi.

Olay saat 23.30'da Güzelyurt mahallesinde meydana geldi. Polisin şüphe üzerine dur ihtarında bulunduğu 54 PE 772 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Trafiği tehlikeye sokarak kaçmaya çalışan otomobildekiler ile polis arasında yaklaşık 7 kilometre kovalamaca yaşandı. Polisin havaya uyarı ateşi açması üzerine otomobil sürücüsü Güzelyurt Mahallesinde durduruldu. Otomobilde bulunan ve alkollü oldukları belirlenen Tufan K., İsmail Z., Erol T.ve üzerinde kimlik çıkmayan bir şüpheli gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alkollü şüpheliler sorgulanmak üzere Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.