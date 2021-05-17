"Dur" ihtarına uymayan sürücü, kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Yalova'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü, polis aracı ile başka bir otomobile çarptıktan sonra yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yol kontrolü yapan polis, Yalova-İzmit kara yolu Taşköprü beldesi mevkisinde, 34 ZJ 6881 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak Yalova istikametine kaçmaya başlayan otomobilin sürücüsü, kent merkezine gelerek ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Daha sonra aracıyla Kocaeli istikametine kaçmaya başlayan sürücü, Atatürk Bulvarı'nda barikat kuran polislerin "dur" ihtarına da uymadı.

Aracıyla polis barikatına, polis aracına ve park halindeki başka bir araca çarpan sürücü, kazanın ardından yakalandı.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

-Kazaya bakarken kaza yaptı

Bu arada, kazayı karşı şeritte 77 AK 001 plakalı minibüsle seyir halindeyken izleyen Burak Özdemir, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Yaralanan Özdemir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.