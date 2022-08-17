Olay, Darıca ilçesi Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde rutin asayiş uygulaması yaptığı esnada, 41 AKB 287 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü, "dur" ihtarına uymadı. Önce polis memuru R.A.'ya çarpan otomobil, daha sonra ters yöne girerek olay yerinden uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru R.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Fatih Sultan Mehmet, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memuruna çarpıp kaçtı - Son Dakika

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