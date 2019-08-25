Son Dakika Haberleri: "Dur" ihtarına uymayan sürücü polis memurunu yaraladı
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"Dur" ihtarına uymayan sürücü polis memurunu yaraladı

29 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından huzur operasyonu düzenlendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından huzur operasyonu düzenlendi. Huzur operasyonunda "Dur" ihtarına uymayan bir sürücü görevli polis memuruna çarparak yaraladı. Yaralı polis Balıkesir Şehir Hastanesine sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, sabah saat 05.30'da çevik kuvvet takviyesinde Edremit'in İbrahimce Mahallesi'ne huzur operasyonu düzenlendi. Mahallenin altı girişi ekipler tarafından tutularak mahalleye giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Bu sırada alkollü ve ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsü kontrol noktasında "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken görevli polis memuruna çarptı ve 10 metre sürükledi. Motosiklet sürücüsü düştükten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Kimliği açıklanmayan polis memurunun vücudunda kırıklar olduğu ve Balıkesir Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Yapılan aramalarda ve kontrollerde 161 kişiye GBT uygulaması yapıldı. 40 araç sorgulanırken 4 araç trafikten men edildi. Kontrollerde 21 bin 778 lira para cezası kesildi. Ayrıca 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:35 Kaynak: İHA
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