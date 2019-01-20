Son Dakika Haberleri: Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarpıp Kaçtı

Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarpıp Kaçtı

20 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, polis memuruna çarparak kaçmaya çalıştı.

Dur
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, polis memuruna çarparak kaçmaya çalıştı.


Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda alkol denetimi yapan trafik polisi Aşkın Erdoğan, 20 ABF 711 plakalı otomobili durdurmak istedi.


Sürücü otomobili durdurmayarak kaldırımda bulunan polise çarpıp kaçtı.

Yaralanan polis Erdoğan, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis memurunun sağ bacağının kırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Otomobili tespit eden polis ekipleri, sürücü M.A.Ç'yi evine girmek üzereyken yakaladı.


M.A.Ç'nin yapılan alkol testinde 1,65 promil alkollü olduğu öğrenildi.


Gözaltına alınan şüpheliye 6 bin lira idari para cezası uygulandı.


Öte yandan olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Görüntülerde bulvarda uygulama yapan polis ekiplerinin araçları durdurma çalışması ve bir otomobilin kaldırımdan ilerleyerek polis memuruna çarpıp kaçması yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:08 Kaynak: AA

Pamukkale, Polis, Denizli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genelevden Çıkan Yaşlı Adam, Birkaç Metre Yürüdükten Sonra Yere Düşüp Hayatını Kaybetti Emniyet Müdürü Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltına Alındı

Liselilerin Kavgası Kamerada. Son Dakika! İstanbul'da İki Grup Arasında Çatışma Çıktı: Yaralılar Var!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 18:28:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarpıp Kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]