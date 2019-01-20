Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarpıp Kaçtı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, polis memuruna çarparak kaçmaya çalıştı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, polis memuruna çarparak kaçmaya çalıştı.





Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda alkol denetimi yapan trafik polisi Aşkın Erdoğan, 20 ABF 711 plakalı otomobili durdurmak istedi.





Sürücü otomobili durdurmayarak kaldırımda bulunan polise çarpıp kaçtı.



Yaralanan polis Erdoğan, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis memurunun sağ bacağının kırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





Otomobili tespit eden polis ekipleri, sürücü M.A.Ç'yi evine girmek üzereyken yakaladı.





M.A.Ç'nin yapılan alkol testinde 1,65 promil alkollü olduğu öğrenildi.





Gözaltına alınan şüpheliye 6 bin lira idari para cezası uygulandı.





Öte yandan olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.





Görüntülerde bulvarda uygulama yapan polis ekiplerinin araçları durdurma çalışması ve bir otomobilin kaldırımdan ilerleyerek polis memuruna çarpıp kaçması yer alıyor.

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