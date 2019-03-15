Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarpıp Kaçtı

Denizli'nin Tavas ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü, polis memuruna çarparak kaçtı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü, polis memuruna çarparak kaçtı.



Pamukkale ilçesi Üçgen Köprülü Kavşak'ta alkol denetimi yapan trafik polisi ekipleri, ihbar üzerine 20 ES 960 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.



Kontrol noktasında durmayan ve kaçan kamyonet sürücüsüyle kovalamaca yaşandı.



Kamyonet sürücüsü Cem U, Denizli-Muğla kara yolunda yolu kapanla kapatmaya çalışan polis memuru Yasin Perizan'a çarparak kaçmaya devam etti.



Kamyonet, lastiklerine ateş edilerek ve kapan yardımıyla durdurulabildi.



Sürücü Cem U. ile araç içerisindeki İ.I, H.Ş, A.U. gözaltına alındı.



Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.



İki bacağı kırılan polis memuru ise 112 Acil Servis ekiplerince Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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