"Dur" ihtarına uymayan sürücünün aracından 2 bin uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracından 2 bin uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

"Dur" ihtarına uymayan sürücünün aracından 2 bin uyuşturucu hap çıktı

6 saat önce

Gaziantep'te "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu kaza yapan sürücünün aracında 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gaziantep'te "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu kaza yapan sürücünün aracında 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama yaptığı sırada durumundan şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü, kovalamaca sırasında kaza yaptı. Araçta yapılan aramada 2 bin uyuşturucu hap, 6,70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Başka bir suçtan arandığı tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:10 Kaynak: AA
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