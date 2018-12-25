Son Dakika Haberleri: Dur' İhtarına Uymayan Sürücünün Aracından 4 Kilo Esrar Çıktı

Dur' İhtarına Uymayan Sürücünün Aracından 4 Kilo Esrar Çıktı

1 saat önce

MERSİN'in Anamur ilçesinde, 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü R.F. (35), polisin önünü kesmesiyle durduruldu.

Dur' İhtarına Uymayan Sürücünün Aracından 4 Kilo Esrar Çıktı, System.String[]
MERSİN'in Anamur ilçesinde, 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü R.F. (35), polisin önünü kesmesiyle durduruldu. Araçta yapılan aramada, 4 kilogram kubar esrar bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesindeki Narkotim ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen 33 LL 985 plakalı otomobili takibe aldı. Ekipler, takip sırasında sürücü R.F.'ye 'Dur' ihtarında bulundu. Kovalamaca sonucu R.F., önü kesilerek, durduruldu. Otomobilde yapılan aramada ise 4 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, sürücü R.F.'yi gözaltına aldı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:17 Kaynak: DHA

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