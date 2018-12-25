Dur' İhtarına Uymayan Sürücünün Aracından 4 Kilo Esrar Çıktı
1 saat önce
MERSİN'in Anamur ilçesinde, 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü R.F. (35), polisin önünü kesmesiyle durduruldu.
MERSİN'in Anamur
ilçesinde, 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü R.F. (35), polisin önünü kesmesiyle durduruldu. Araçta yapılan aramada, 4 kilogram kubar esrar bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesindeki Narkotim ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen 33 LL 985 plakalı otomobili takibe aldı. Ekipler, takip sırasında sürücü R.F.'ye 'Dur' ihtarında bulundu. Kovalamaca sonucu R.F., önü kesilerek, durduruldu. Otomobilde yapılan aramada ise 4 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, sürücü R.F.'yi gözaltına aldı.
- Mersin
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:17 Kaynak: DHA
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