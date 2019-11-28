Son Dakika Haberleri: "Dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis yaralandı
Son Dakika Güncel 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis yaralandı - Son Dakika

"Dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis yaralandı

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıranköy Kavşağı'nda Selami Y. idaresindeki 78 BT 062 plakalı otomobili durdurmak istedi.

İhtara uymayan sürücü, kendisini durdurmak için yolu kesen polis memuru Savaş O'ya çarparak kaçtı.

Yaralanan polis memuru, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Selami Y'nin Karabük'e gittiğini tespit eden İl Asayiş Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi otomobiliyle Beşbinevler Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Dur ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis yaralandı

Emniyet Müdürlüğü, Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:54 Kaynak: AA
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