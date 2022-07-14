Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğle saatlerinde içinde 2 kişinin bulunduğu plakasız minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ihtarına uymayıp kaçtı. Polis ekipleri, meyve bahçelerinin bulunduğu bölgede stabilize yola giren minibüsü durdurup sürücü E.B.'yi gözaltına aldı. Sürücünün yanındaki kişi ise kaçtı.Polis, 16 J 7009 plakalı minibüsün plakalarının söküldüğünü ve araçta bulunduğunu belirledi. Polis, yaptığı sorgulamada minibüsün Gemlik ilçesinden çalındığını tespit etti. Gözaltına alınan E.B. emniyete götürüldü, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Orhangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün minibüsü çalıntı çıktı - Son Dakika

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