'Dur' ihtarına uymayan sürücünün minibüsü çalıntı çıktı - Son Dakika
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'Dur' ihtarına uymayan sürücünün minibüsü çalıntı çıktı

14.07.2022 14:52
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün minibüsü çalıntı çıktı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı minibüs, takip sonucu durduruldu.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı minibüs, takip sonucu durduruldu. Ehliyetsiz sürücü E.B. (17) gözaltına alınırken, minibüsün çalıntı olduğu tespit edildi.

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğle saatlerinde içinde 2 kişinin bulunduğu plakasız minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ihtarına uymayıp kaçtı. Polis ekipleri, meyve bahçelerinin bulunduğu bölgede stabilize yola giren minibüsü durdurup sürücü E.B.'yi gözaltına aldı. Sürücünün yanındaki kişi ise kaçtı.Polis, 16 J 7009 plakalı minibüsün plakalarının söküldüğünü ve araçta bulunduğunu belirledi. Polis, yaptığı sorgulamada minibüsün Gemlik ilçesinden çalındığını tespit etti. Gözaltına alınan E.B. emniyete götürüldü, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Orhangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün minibüsü çalıntı çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün minibüsü çalıntı çıktı - Son Dakika
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