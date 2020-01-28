'Dur' ihtarına uymayan ve bekçilere ateş edilen otomobil, polis memuruna çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Dur' ihtarına uymayan ve bekçilere ateş edilen otomobil, polis memuruna çarptı - Son Dakika

'Dur' ihtarına uymayan ve bekçilere ateş edilen otomobil, polis memuruna çarptı

50 dakika önce

HATAY'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden mahalle bekçilerine ateş açıldı.

'Dur' ihtarına uymayan ve bekçilere ateş edilen otomobil, polis memuruna çarptı, System.String[]

HATAY'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden mahalle bekçilerine ateş açıldı. Kaçmaya çalışırken önüne çıkan bir polis memuruna çarparak yaralayan otomobilin sürücüsü, daha sonra aracı ve yanında bulunan Döndü K.'yı olay yerinde bırakıp, yaya olarak kaçtı.

Saat 23.30 sıralarında merkez Antakya ilçesi Emek Mahallesi Ümit Sokak'ta uygulama yapan ekipler, şüphelendikleri 31 DU 909 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücü, uygulama noktasındaki mahalle bekçilerine tabancayla ateş açtı. Bekçilerin de karşılık vermesi üzerine kaçmaya başlayan otomobil sürücüsü, durdurmaya çalışan polis memuru Malik Kadirsoy'a çarpıp, yaklaşık 10 metre sürükledi. Olayın ardından otomobilin sürücü, içerisinde arkadaşı Döndü K.'nın da bulunduğu aracı terk edip, yaya olarak kaçtı.

Yaralı polis memuru, vatandaşlar ve meslektaşlarının yardımıyla otomobilinden altından çıkartılıp, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekleri, otomobilde bulunan Döndü K.'yı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaçarken yere poşet içinde uyuşturucu madde attığı tespit edilen ve adının Nuri K. olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.


Antakya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:05 Kaynak: DHA
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