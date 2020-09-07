'Dur' ihtarına uymayarak kaçan araçta 56 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

'Dur' ihtarına uymayarak kaçan araçta 56 kilo eroin ele geçirildi
Van'ın Tuşba ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve bir süre sonra direğe çarparak terk edilen otomobilde 56 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
Van'ın Tuşba ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve bir süre sonra direğe çarparak terk edilen otomobilde 56 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin Tuşba ilçesi Akköprü Mahallesi'nde devriye görevini ifa ettikleri belirtildi. Açıklamada, "Bu esnada seyir halinde bulunan 34 plaka sayılı otomobilin durumundan şüphelenilmesi üzerine; görevlilerimiz tarafından 'dur' ihtarında bulunulmuş. Araç ikazlara uymayarak kaçmaya devam etmiştir. Belirli bir süre takip edildikten sonra Ahi Evran Sokak üzerinde direğe çarpmak suretiyle aracın terk edildiği görülmesi üzerine; narkotik madde arama köpeği Bozo ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın bagajından bulunan 2 adet koli içerisinde 109 paket halinde toplam 56 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddenin şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi. - VAN
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