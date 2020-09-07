'Dur' ihtarına uymayarak kaçan ve direğe çarparak terk edilen araçta 56 kilo eroin ele geçirildi
'Dur' ihtarına uymayarak kaçan ve direğe çarparak terk edilen araçta 56 kilo eroin ele geçirildi Van'ın Tuşba ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve bir süre sonra direğe çarparak terk edilen otomobilde 56 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
'Dur' ihtarına uymayarak kaçan ve direğe çarparak terk edilen araçta 56 kilo eroin ele geçirildi
VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve bir süre sonra direğe çarparak terk edilen otomobilde 56 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Akköprü Mahallesi'nde devriye görevini ifa ettikleri belirtildi. Açıklamada, "Bu esnada seyir halinde bulunan 34 plaka sayılı otomobilin durumundan şüphelenilmesi üzerine; görevlilerimiz tarafından 'dur' ihtarında bulunulmuş. Araç ikazlara uymayarak kaçmaya devam etmiştir. Belirli bir süre takip edildikten sonra Ahi Evran Sokak üzerinde direğe çarpmak suretiyle aracın terk edildiği görülmesi üzerine; narkotik madde arama köpeği Bozo ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın bagajından bulunan 2 adet koli içerisinde 109 paket halinde toplam 56 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddenin şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.
3. Sayfa, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 09:16 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan ve direğe çarparak terk edilen araçta 56 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Rusya'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı'na olay gönderme! "Temel İçgüdü" paylaşımı iki ülke arasında kriz çıkardı Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi Etiler şubesinden bir günde 442 bin TL kazanan Nusret Gökçe, Lübnan'a bağış yaptı Aşk 102 dizisinin oyuncuları Alina Boz ve Kubilay Aka koronavirüse yakalandı Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada üç konu var 10 yıldır mezar kazıyor! Çocukları telaş yaşamasın diye şimdiden kendi mezarını kazdı MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu Hırsızlık yaparken fark edilince kendini aşağı atan şahıs, 112'den yardım istedi Sokak ortasında kanlı infaz! Cinayet işleyip dolmuşuyla hiçbir şey olmamış gibi evine dönerken yakalandı Yunan Milletvekili Liana Kanelli: Türkiye bölgesel bir süper güç, Fransa'ya güvenmekle hata yapıyoruz Şenol Güneş, basın toplantısında soru sorulmamasına tepki gösterdi: Bunun için mi geldik buraya? Ukrayna'yı 4-0 yenen İspanya'da Ansu Fati, A Milli Takım'da gol atan en genç futbolcu oldu Fransa'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Yaptırım seçeneği masada Sinirlenip rastgele vurduğu top hakemin boğazına gelince Djokovic turnuvadan diskalifiye edildi