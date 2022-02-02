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Dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı, elindeki çuvaldan 9 kilo esrar çıktı - Son Dakika

Dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı, elindeki çuvaldan 9 kilo esrar çıktı

02.02.2022 15:52
Dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı, elindeki çuvaldan 9 kilo esrar çıktı

Bingöl'de şüpheli bir şahsın taşıdığı çuvalın içinde 9 kilo 682 gram kubar esrar ele geçirilirken, zanlı gözaltına alındı.

Bingöl'de şüpheli bir şahsın taşıdığı çuvalın içinde 9 kilo 682 gram kubar esrar ele geçirilirken, zanlı gözaltına alındı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi Küpar yol kontrol noktasında icra edilen uygulamada bir şahsın elinde çuval ile yaya olarak gittiği, dur ihtarı yapıldığı halde kaçma girişiminde bulunduğu ve yapılan kısa süreli takip sonucu şüpheli şahsın yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Taşıdığı çuval içerisinde yapılan aramada 5 poşet halinde toplam 9 kilo 682 gram kubar esrar ele geçirilerek 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL

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Jandarma, Bingöl, Esrar, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı, elindeki çuvaldan 9 kilo esrar çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı, elindeki çuvaldan 9 kilo esrar çıktı - Son Dakika
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