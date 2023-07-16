Dur ihtarına uymayarak polisi şehit eden zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Dur ihtarına uymayarak polisi şehit eden zanlı tutuklandı

16.07.2023 15:30

Kağıthane'de polis memuru Alp Efe Bekit'in 'dur' ihtarına uymayıp polise çarparak şehit olmasına neden olan zanlı tutuklandı. Kağıthane Merkez Mahallesi'nde, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timlerince gerçekleştirilen denetime şüpheli bir motosiklet takılmıştı. Polis memuru Alp Efe Bekit, Osman Boyraz'ın (21) sürücüsü olduğu 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak için ihtarda bulunmuş, sürücü ise polisi görmesine rağmen 'dur' ihtarına uymayarak aracını üzerine sürüp polise çarpmıştı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Osman Boyraz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Boyraz, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Dur ihtarına uymayarak polisi şehit eden zanlı tutuklandı

(Fotoğraflı)

Begüm Şenkara

İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de polis memuru Alp Efe Bekit'in 'dur' ihtarına uymayıp polise çarparak şehit olmasına neden olan zanlı tutuklandı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timlerince gerçekleştirilen denetime şüpheli bir motosiklet takılmıştı. Polis memuru Alp Efe Bekit, Osman Boyraz'ın (21) sürücüsü olduğu 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak için ihtarda bulunmuş, sürücü ise polisi görmesine rağmen 'dur' ihtarına uymayarak aracını üzerine sürüp polise çarpmıştı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Osman Boyraz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Boyraz, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan tutuklandı

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dur ihtarına uymayarak polisi şehit eden zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:15 Fenerbahçe'de Gustavo Henrique için ayrılık açıklaması
15:11 Açıklama geldi! İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Gustavo Henrigue'ye yol göründü
15:03 Hatay Belen'de Orman Yangını Çıktı
15:01 Hatay'da orman yangını! Ekipler hem karadan hem havadan müdahale ediyor
14:59 Gazeteci Mustafa Kasadar'ın oğlu vahşice öldürüldü, şüpheli tutuklandı
14:54 Oğlu parçalanmış halde derin dondurucuda bulunmuştu! Gazeteci Mustafa Kasadar idam istedi
14:46 Oryantal Tanyeli, pankreas kanseriyle mücadele ediyor
14:46 Sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı
14:42 Kanser tedavisi gören Tanyeli, son durumunu paylaştı: 2-3 gün çok zordu
14:42 Huzurevinde hayatını kaybeden Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2023 15:50:25. #1.13#
SON DAKİKA: Dur ihtarına uymayarak polisi şehit eden zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement