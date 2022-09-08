'Dur' ihtarına uymayıp 5 otomobil ile bisikletli çocuğa çarptı; yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

'Dur' ihtarına uymayıp 5 otomobil ile bisikletli çocuğa çarptı; yakalandı

08.09.2022 21:52
'Dur' ihtarına uymayıp 5 otomobil ile bisikletli çocuğa çarptı; yakalandı

KAYSERİ'de, kullandığı minibüs ile polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçıp, 5 otomobil ve bisikletli bir çocuğa çarpan sürücü, yaşanan takip soncu yakalandı.

KAYSERİ'de, kullandığı minibüs ile polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçıp, 5 otomobil ve bisikletli bir çocuğa çarpan sürücü, yaşanan takip soncu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen S.K.'nın kullandığı 38 YL 772 plakalı minibüsü, akşam saatlerinde yaptığı uygulamada durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Minibüsün sürücüsü, polis ekiplerinden kaçmak isterken 5 otomobil ile Argıncık Mahallesinde bisikletli bir çocuğa çarptı. Yaklaşık 10 kilometre süren takip sonucu sürücü ile yanında bulunan H.D. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Minibüste ise narkotik köpeği ile arama yapıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


YORUMLAR
500
Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı Narkotik ekiplerinden uyuşturucu satıcılarına operasyon Narkotik ekiplerinden uyuşturucu satıcılarına operasyon
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Dur' ihtarına uymayıp 5 otomobil ile bisikletli çocuğa çarptı; yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:42 Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i uzatmada yıktı! 3 puanı yeni transfer Batshuayi getirdi
21:34 İngiltere tahtının yeni sahibi Prens Charles'tan ilk açıklama: Derin bir yas duyuyoruz
21:19 Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası Ferencvaros deplasmanında başlıyor! Takımların 11'leri açıklandı
21:18 Hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 70 sene önce tahta çıktığı anlara ait görüntüler
21:04 Hayata gözlerini yuman İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'le ilgili tüm detaylar...
20:59 Galatasaray, Luyindama'yı kiralık olarak Antalyaspor'a gönderdi
20:57 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından taht Prens Charles'ın oldu
20:37 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yaşamını yitirdi
20:19 PFDK, Josef de Souza ve Ankaragücü için kararını verdi
20:09 Galatasaray'dan ayrılan Ömer Bayram, Eyüpspor'a imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 21:57:13. #1.13#
SON DAKİKA: 'Dur' ihtarına uymayıp 5 otomobil ile bisikletli çocuğa çarptı; yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement