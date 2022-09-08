'DUR' İHTARINA UYMAYIP 5 OTOMOBİL İLE BİSİKLETLİ ÇOCUĞA ÇARPTI; YAKALANDI - Son Dakika
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'DUR' İHTARINA UYMAYIP 5 OTOMOBİL İLE BİSİKLETLİ ÇOCUĞA ÇARPTI; YAKALANDI

08.09.2022 22:28

KAYSERİ'de, kullandığı minibüs ile polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçıp, 5 otomobil ve bisikletli bir çocuğa çarpan sürücü, yaşanan takip soncu yakalandı.

KAYSERİ'de, kullandığı minibüs ile polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçıp, 5 otomobil ve bisikletli bir çocuğa çarpan sürücü, yaşanan takip soncu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen S.K.'nın kullandığı 38 YL 772 plakalı minibüsü, akşam saatlerinde yaptığı uygulamada durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Minibüsün sürücüsü, polis ekiplerinden kaçmak isterken 5 otomobil ile Argıncık Mahallesinde bisikletli bir çocuğa çarptı. Yaklaşık 10 kilometre süren takip sonucu sürücü ile yanında bulunan H.D. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Minibüste ise narkotik köpeği ile arama yapıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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'Dur' ihtarına uymayıp 5 otomobil ile bisikletli çocuğa çarptı; yakalandı 'Dur' ihtarına uymayıp 5 otomobil ile bisikletli çocuğa çarptı; yakalandı Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'DUR' İHTARINA UYMAYIP 5 OTOMOBİL İLE BİSİKLETLİ ÇOCUĞA ÇARPTI; YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'DUR' İHTARINA UYMAYIP 5 OTOMOBİL İLE BİSİKLETLİ ÇOCUĞA ÇARPTI; YAKALANDI - Son Dakika
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