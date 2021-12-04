Dur ihtarına uymayıp eroini camdan atıp kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı - Son Dakika

Dur ihtarına uymayıp eroini camdan atıp kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayan cip sürücüsü otomobilden eroin ve metamfetamini atıp kaçmaya devam ederken kısa süren kovalamacada kıskıvrak yakalandı.

Olay, Aksaray E-90 Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre karayolunda devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 ACF 124 plakalı cipe dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başlayan sürücü E-90 Karayolundan otogar yan yola girdi. Burada hızla seyrederken cipten bir poşet atan sürücü kaçmaya devam etti. NSM ekiplerinin durumu haber merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edilerek bölge adeta abluka altına alındı. Hacılar Harmanı Mahallesine girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü bir ara yavaşlarken cipten bir kişi atlayıp yaya olarak kaçtı. Bir süre sonra cadde üzerinde sıkıştırılarak cip ve içindeki 3 kişi kıskıvrak yakalandı. Sürücü Recep T. ile araçta bulunan Feyza K. ve Aslıhan Merve S. isimli 2 kadın gözaltına alındı. Cipten atlayıp kaçan Yaşar K. ise polisin takibi ile kısa sürede yakalandı. Yakalanan 2'si kadın 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, polisler yola atılan poşetten 50 gram eroin maddesi ve 15 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. İncelenmek üzere Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama noktasına çekilen cipte NSM ekipleri Narkotik Dedektörü Bixi isimli köpek ile geniş çaplı arama yaptı. Yapılan aramalarda her hangi bir bulguya rastlanmazken, araçta bulunan Aslıhan Merve S.'nin uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmaktan arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 2'si kadın 4 şüpheliden Aslıhan Merve S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şahıs serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.