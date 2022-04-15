'Dur' ihtarına uymayıp kaçan araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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'Dur' ihtarına uymayıp kaçan araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı

15.04.2022 12:24

'Dur' ihtarına uymayıp kaçan araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı Siirt'te uygulama noktasında dur ihtarına uymayıp kaçan ve ekipler tarafından durdurulan araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı.

'Dur' ihtarına uymayıp kaçan araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı

SİİRT - Siirt'te uygulama noktasında dur ihtarına uymayıp kaçan ve ekipler tarafından durdurulan araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Baykan ilçesi Veysel Karani beldesi uygulama noktasında bir araca dur ihtarı çekildi. İhtara uymayıp kaçan şüpheli araç sürücüsü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalama sonucu durdurulan araçta 31 Afgan uyruklu düzensiz göçmen çıktı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi. Göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.

'Dur' ihtarına uymayıp kaçan araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı
'Dur' ihtarına uymayıp kaçan araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı
'Dur' ihtarına uymayıp kaçan araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı
'Dur' ihtarına uymayıp kaçan araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı
'Dur' ihtarına uymayıp kaçan araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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