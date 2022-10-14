'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇAN TIR SÜRÜCÜSÜ EHLİYETİM OLMADIĞI İÇİN KAÇTIM - Son Dakika
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'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇAN TIR SÜRÜCÜSÜ EHLİYETİM OLMADIĞI İÇİN KAÇTIM

14.10.2022 19:13

DÜZCE'de polisin 'dur' ihtarına uymayan TIR'ın sürücüsü, yaklaşık 25 kilometre kaçtı.

DÜZCE'de polisin 'dur' ihtarına uymayan TIR'ın sürücüsü, yaklaşık 25 kilometre kaçtı. Kaçış sırasında gişelerden geçerken bariyere çarpan ve lastikleri patlayan TIR'ın sürücüsü daha fazla kaçamadı. Ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyleyen sürücüye 46 bin 645 TL ceza kesildi.

Olay, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Gölyaka sapağı mevkisinde meydana geldi. Polis ekiplerinin yaptığı denetimde 'dur' ihtarına uymayan 54 ABP 332 plakalı TIR'ın sürücüsü kaçmaya başladı. TIR, TEM yoluna girerek İstanbul istikametinde ilerledi. Takip sırasında gişelerden geçerken bariyere çarpan TIR'ın lastiği patlayınca sürücü, Gümüşova rampalarında durmak zorunda kaldı. Yaklaşık 25 kilometre kaçabilen TIR sürücüsü Mehmet Y. ve yanında bulunan Ferhat A., polis ekiplerince araçtan indirildi. TIR'da bulunan Ferhat A. hakkında arama kararı bulunduğu, Mehmet Y.'nin ise ehliyetinin olmadığı belirlendi. Mehmet Y., sürücü belgesi olmadığı için polisin ihtarına uymadığını söyledi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeği ile TIR'da arama da yaptı. TIR içinde ve dorsesinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Mehmet Y. ve Ferhat A., gözaltına alındı. Mehmet Y.'ye toplam 46 bin 645 TL ceza kesildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Gölyaka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇAN TIR SÜRÜCÜSÜ EHLİYETİM OLMADIĞI İÇİN KAÇTIM - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇAN TIR SÜRÜCÜSÜ EHLİYETİM OLMADIĞI İÇİN KAÇTIM - Son Dakika
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