Son dakika haberi! "Dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi! "Dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı

06.05.2022 12:20

Son dakika gündem haberi: Samsun'un İlkadım ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde yürüttükleri çalışma sırasında, 55 BAM 56 plakalı otomobili kullanan B.P. (30) ile H.A. (39) takip edildiklerini fark etti.

Polis, "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçmaya başlayan şüphelilerin peşine düştü. Yeşilkent Kavşağı'nda alt geçide giren araç virajı alamayınca bariyerlere çarptı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Narkotik köpeği "Tony"nin desteğiyle araçta arama yapan ekipler, tavan döşemesinin içinde bir miktar uyuşturucu ile esrarlı sigara ele geçirdi.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen B.P'ye toplam 5 bin 924 lira, aracın sahibine ise 3 bin 674 lira para cezası uygulandı.

Araç, çekici ile otoparka götürüldü.

Son dakika haberi! Dur ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı
Son dakika haberi! Dur ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı
Son dakika haberi! Dur ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı
Son dakika haberi! Dur ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı
Son dakika haberi! Dur ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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