'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, 'Maskeni tak' diyen polise 'Sanane benim maskemden' dedi - Son Dakika

'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, 'Maskeni tak' diyen polise 'Sanane benim maskemden' dedi

25.01.2021 13:16

'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, 'Maskeni tak' diyen polise 'Sanane benim maskemden' dedi Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü aracı bırakıp markete saklandı Markette yakalanan sürücü ve arkadaşına 8 bin 978 TL ceza uygulandı Antalya'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü, aracını...

'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, 'Maskeni tak' diyen polise 'Sanane benim maskemden' dedi

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü aracı bırakıp markete saklandı

Markette yakalanan sürücü ve arkadaşına 8 bin 978 TL ceza uygulandı

ANTALYA - Antalya'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü, aracını bırakıp kaçtıktan kısa bir süre sonra bir marketin içerisinde yakalandı. Polis otosuna bindirilen sürücü, polisin 'Maskeni tak' uyarısına ' Sanane benim maskemden' cevabını verdi. Sürücüye alkollü araç kullanmak ve aynı araç içerisinde bulunan arkadaşı ise "Ben kaçmadım. O alkollü olduğu için kaçtı polisten" dedi. Sürücü ve arkadaşına 8 bin 978 TL ceza uygulandı.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 808. Sokak üzerinde gerçekleşti. Hüseyin U. idaresindeki 07 AJR 217 plakalı otomobil polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Araç sürücüsü, aracını bırakıp yayan bir şekilde kaçmaya devam etti. Kaçan araç sürücüsü kısa süre içerisinde bir markete saklanmış halde bulundu. Kaçan sürücünün aynı araç içerisinde bulunan arkadaşı H.U ise kameralara dönerek arkadaşının alkollü olduğu için polisten kaçtığını, kendisinin kaçmadığı ileri sürdü. Polis, kaçan araç sürücüsü Hüseyin U.'yu maskesini takmasını konusunda uyarıda bulundu. Uyarıya karşılık Hüseyin U., " Sana ne lan benim maskemden" diye karşılık verdi.

Polis, kaçan sürücü ve yanındaki arkadaşına kısıtlama ihlali dolayısı ile kişi başı 3 bin 150 TL polisin dur ihtarına uymayarak kaçma ve alkollü araç kullanmadan dolayı ise 2 bin 678 TL para cezası olmak üzere toplamda 8 bin 978 TL idari para cezası uygulandı.

'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, 'Maskeni tak' diyen polise 'Sanane benim maskemden' dedi
'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, 'Maskeni tak' diyen polise 'Sanane benim maskemden' dedi
'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, 'Maskeni tak' diyen polise 'Sanane benim maskemden' dedi
'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, 'Maskeni tak' diyen polise 'Sanane benim maskemden' dedi

Para Cezası, Türk Lirası, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, 'Maskeni tak' diyen polise 'Sanane benim maskemden' dedi - Son Dakika


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