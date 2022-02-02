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'DUR' İHTARINA UYMAYIP OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR - Son Dakika

'DUR' İHTARINA UYMAYIP OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR

02.02.2022 21:23

ANTALYA'da içerisinde 1'i kadın 2 kişinin bulunduğu otomobil, yolda denetleme yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

ANTALYA'da içerisinde 1'i kadın 2 kişinin bulunduğu otomobil, yolda denetleme yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. 15 kilometrelik takibin ardından otomobili ara sokağa bırakıp yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için polis bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Aksu ilçesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Aksu ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezine seyir halinde olan içinde 1'i kadın 2 kişinin bulunduğu 07 YKY 03 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki şüpheliler ile ekipler arasında takip yaşandı. Yaklaşık 15 kilometre süren takip sonunda 2 şüpheli, otomobili Muratpaşa ilçesinde ara sokağa bırakıp, kaçtı. Otomobil, otoparka çekilirken polis kaçan 2 şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

'DUR' İHTARINA UYMAYIP OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR
'DUR' İHTARINA UYMAYIP OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR
'DUR' İHTARINA UYMAYIP OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR

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Araştırma, Otomobil, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'DUR' İHTARINA UYMAYIP OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'DUR' İHTARINA UYMAYIP OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR - Son Dakika
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