"Dur" ihtarına uymadı, aracıyla polise çarptı! Dehşet anları kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

"Dur" ihtarına uymadı, aracıyla polise çarptı! Dehşet anları kamerada

06.04.2023 13:14

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan Adem S. otomobiliyle, polis memuru Z.Y.'ye çarptı. Z.Y. kısa sürede yaralanırken, o anlar arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.

Dün saat 15.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Çevre Yolu Görükle Kavşağı'nda meydana gelen olayda kavşakta asayiş uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

DUR İHTARINA UYMADI, POLİS MEMURUNA ÇARPTI

Ancak ihtara uymayan sürücü, otomobiliyle kendisini durdurmak isteyen polis memuru Z.Y.'ye çarptı. Yaralanan Z.Y., ekip arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Z.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'Dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle polise çarptı, o anlar kamerada

EKİPLER GİŞELERDE YAKALADI

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, Adem S.'yi kaçtığı İstanbul'da Mahmutbey gişelerinde yakaladı. Çeşitli suçlardan emniyette kaydı olduğu belirlenen Adem S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
'Dur' ihtarına uymayan şüpheli sürücü, polise böyle çarpıp kaçtı 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli sürücü, polise böyle çarpıp kaçtı

İstanbul, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Dur' ihtarına uymadı, aracıyla polise çarptı! Dehşet anları kamerada - Son Dakika


Son Dakika
13:50 İstanbul Valiliği'nden CHP binasına saldırı iddiasıyla ilgili açıklama: Bir araçtan havaya ateş edildiği belirlendi
13:48 Mustafa Sarıgül'den kritik karar! 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekliyor
13:47 Sağlık Bakanlığı açıkladı: Son 5 ayda COVID-19 kaynaklı can kaybı 844
13:46 CHP'den teklif aldı mı? Muharrem İnce'den Fikri Sağlar'ın açıklamalarına cevap gecikmedi
13:20 CHP'den teklif geldi mi? Muharrem İnce'den Fikri Sağlar'ın açıklamalarına yanıt: İş işten geçmişti
13:18 Sağlık Bakanlığı: Son 5 ayda koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 844
13:13 Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek
13:02 A Milli Takım FIFA dünya kulüpleri sıralamasında bir basamak yükseldi! İşte 43. sıraya yerleşen Türkiye'nin puanı
12:56 A Milli Takım, dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 43. sıraya yerleşti
12:57 İzmit'te korku dolu anlar! Başıboş köpek 14 yaşındaki kıza ve köpeğine saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2023 14:07:47. #1.12#
SON DAKİKA: "Dur" ihtarına uymadı, aracıyla polise çarptı! Dehşet anları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement