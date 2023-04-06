"Dur" ihtarına uymadı, aracıyla polise çarptı! Dehşet anları kamerada

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Dün saat 15.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Çevre Yolu Görükle Kavşağı'nda meydana gelen olayda kavşakta asayiş uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

DUR İHTARINA UYMADI, POLİS MEMURUNA ÇARPTI

Ancak ihtara uymayan sürücü, otomobiliyle kendisini durdurmak isteyen polis memuru Z.Y.'ye çarptı. Yaralanan Z.Y., ekip arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Z.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EKİPLER GİŞELERDE YAKALADI

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, Adem S.'yi kaçtığı İstanbul'da Mahmutbey gişelerinde yakaladı. Çeşitli suçlardan emniyette kaydı olduğu belirlenen Adem S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.