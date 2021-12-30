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'Dur' ihtarına uymayıp, otomobille çekiciye çarptı; hastanede kurtarılamadı - Son Dakika

'Dur' ihtarına uymayıp, otomobille çekiciye çarptı; hastanede kurtarılamadı

30.12.2021 12:27
'Dur' ihtarına uymayıp, otomobille çekiciye çarptı; hastanede kurtarılamadı

ORDU'nun Perşembe ilçesinde, polisin 'Dur' ihtarına rağmen hızını artırıp, kaçan Tuncay Çandır (32), otomobiliyle çekiciye çarptı.

ORDU'nun Perşembe ilçesinde, polisin 'Dur' ihtarına rağmen hızını artırıp, kaçan Tuncay Çandır (32), otomobiliyle çekiciye çarptı. Kazada ağır yaralanan Çandır, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kacalı Mahallesi'nde, saat 00.30 sıralarında, Altınordu yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ANF 741 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Perşembe yönündeki 55 ACY 189 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasarlı araçların yoldan kaldırılması için de bölgeye çekici getirildi. Yükleme sırasında çekiciye, polisin 'Dur' ihtarına uymayan Tuncay Çandır'ın kullandığı 52 AV 600 plakalı otomobil çarptı. Yarısı çekicinin altına giren otomobilde sıkışan Çandır, kaza yerindeki ambulansta görevli sağlık ekiplerince ağır yaralı çıkarıldı. Tuncay Çandır, ambulansla kaldırıldığı Perşembe Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.


'Dur' ihtarına uymayıp, otomobille çekiciye çarptı; hastanede kurtarılamadı
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Altınordu, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Dur' ihtarına uymayıp, otomobille çekiciye çarptı; hastanede kurtarılamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Dur' ihtarına uymayıp, otomobille çekiciye çarptı; hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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