'Dur' ihtarına uymayıp polise çarpan otomobil sürücüsü aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Dur' ihtarına uymayıp polise çarpan otomobil sürücüsü aranıyor - Son Dakika

'Dur' ihtarına uymayıp polise çarpan otomobil sürücüsü aranıyor

6 saat önce

HATAY'da 'dur' ihtarına uymayan Nuri K.'nin otomobiliyle çarptığı polis memuru Malik Kadirsoy'un hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

'Dur' ihtarına uymayıp polise çarpan otomobil sürücüsü aranıyor, System.String[]

HATAY'da 'dur' ihtarına uymayan Nuri K.'nin otomobiliyle çarptığı polis memuru Malik Kadirsoy'un hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Nuri K.'yi yakalama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

Antakya ilçesi Emek Mahallesi Ümit Sokak'ta dün saat 23.30 sıralarında uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 31 DU 909 plakalı otomobili durdurmak istedi. Anca 'dur' ihtarına uymayan sürücü, ekiplere tabancayla ateş açtı. Bu sırada ekipler de silahlarını çıkarıp karşılık verdi. Sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Malik Kadirsoy'a çarpıp, otomobiliyle yaklaşık 65 metre sürükledi. Sürücü, içerisinde arkadaşı Döndü K.'nin de bulunduğu aracı terk edip, yaya olarak kaçtı.

Yaralı polis memuru, vatandaşlar ve meslektaşlarının yardımıyla otomobilin altından çıkartılıp, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Polis, olayın ardından araçtaki Döndü K.'yi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Şüphelinin kaçarken araçtan attığı poşette ise 4 bin 152 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araç sürücüsü Nuri K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.


Antakya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:28 Kaynak: DHA
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