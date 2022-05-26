'DUR' İHTARINA UYMAYIP, POLİSLE ÇATIŞTILAR

BURSA'da, 'dur' ihtarına uymayan 3 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil, polisin 5 kilometrelik takibinde toprak yığınını aşamayarak askıda kaldı. Kaçmaya çalışan şüpheliler ateş açınca, polis de karşılık verdi. Şüphelilerden biri yakalanırken, 3 suçtan aranan Ferhat T. (27) bacağından vurulmuş olarak bulundu, kaçan diğer şüpheli için çalışmalar sürüyor.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri içinde 3 kişinin bulunduğu 16 ADU 202 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheliler, ekiplerin ihtarına uymayarak, kaçınca takip başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren takibin ardından 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki toprak bir yola giren şüphelilerin bulunduğu otomobil, burada yolu kapatmak için dökülen toprak yığınını aşamayarak askıda kaldı. Şüphelilerin hemen ardından gelen ekipler, Yüksel B.'yi yakalarken, diğer 2 şüpheli polise tabancayla ateş edip, kaçmaya başladı. Şüpheliler, polisin de silahla karşılık vermesiyle yaya olarak ağaçlık alanda kaçmaya devam etti. Kaçan şüphelilerden Ferhat T., bir süre sonra çalılık alanda sol bacağından yaralanmış halde bulundu. Ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şüpheliyi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Yapılan sorgulamada Ferhat T.'nin kasten adam öldürme, silahlı tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma kanununa muhalefet suçlarından arandığı öğrenildi. Ekiplerin araçta ve çevrede yaptığı aramada 4 adet tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin otomobillerin askıda kalışı ve kaçtıkları anlar bir evin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis ekipleri kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)