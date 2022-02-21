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Son dakika haberleri | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP, POLİSLE ÇATIŞTILAR 2 YARALI - Son Dakika

Son dakika haberleri | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP, POLİSLE ÇATIŞTILAR 2 YARALI

21.02.2022 13:37

Son dakika habere göre ADANA'da, 'Dur' ihtarından bulundukları otomobilden ateş açılınca polisler ile şüpheliler arasında çatışma çıktı.

ADANA'da, 'Dur' ihtarından bulundukları otomobilden ateş açılınca polisler ile şüpheliler arasında çatışma çıktı. Araçtaki 2 şüpheli yaralı olarak yakalanıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesindeki Toros Mahallesi Mavi Bulvar Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Araçtaki 2 şüpheli, ekipleri görünce kaçmaya başladı. Bir süre otomobili takip eden ekipler, cadde üzerinde aracın lastiğine ateş açarak aracı durdurdu. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, polise tabancayla ateş açtı. Polis ekipleri de karşılık verdi. Şüpheliler yaralı olarak ele geçirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Son dakika haberleri | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP, POLİSLE ÇATIŞTILAR 2 YARALI
Son dakika haberleri | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP, POLİSLE ÇATIŞTILAR 2 YARALI
Son dakika haberleri | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP, POLİSLE ÇATIŞTILAR 2 YARALI

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Çatışma, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP, POLİSLE ÇATIŞTILAR 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP, POLİSLE ÇATIŞTILAR 2 YARALI - Son Dakika
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