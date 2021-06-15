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"Dur" ihtarına uymayıp, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım - Son Dakika

"Dur" ihtarına uymayıp, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım

15.06.2021 15:19

Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayan Nazif Bedir isimli vatandaş, polisle yaşadığı kovalamacanın ardından yakayı ele verdi. 2.23 promil alkollü olduğu belirtilen Bedir, kendisini yakalayan polisi, "Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım" ifadelerini kullanarak tehdit etti.

Antalya'da Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde yaşanan olay 'bu kadarına da pes' dedirtti. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 07 ERM 17 plakalı otomobille yola çıkan Nazif Bedir'i, devriye görevi yapan polis durdurmak istedi. Polisin siren ve megafonla uyardığı Bedir, durmayıp yola devam etti.

TEHDİTLER SAVURDU

Uzun süreli kovalamacının ardından Bedir, 1327 Sokak ile 1321 Sokak kesişiminde durduruldu. Polise küfredip tehditte bulunan Bedir, sürücü belgesini ve ruhsatını da vermek istemedi. Bedir, işlem yapmak isteyen polis memuruna, "Gözlerimin içine iyi bak. Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım" dedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Yakalanınca polisi tehdit etti

15 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yapılan kontrolde 2.23 promil alkollü olduğu belirlenen Bedir'e, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek', 'maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 15 bin TL ceza uygulandı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Bedir'in otomobili de otoparka çekildi. Olay anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Dur ihtarına uymayıp, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
Dur ihtarına uymayıp, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım

Türk Lirası, Konyaaltı, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Dur' ihtarına uymayıp, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım - Son Dakika


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