'Dur' ihtarında bulunan polisin üstüne sürdüğü araç silah sayıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Dur' ihtarında bulunan polisin üstüne sürdüğü araç silah sayıldı - Son Dakika

'Dur' ihtarında bulunan polisin üstüne sürdüğü araç silah sayıldı

6 saat önce

İstanbul'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp aracını polisin üzerine doğru sürerek yaralanmasına neden olan şüpheli hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'Dur' ihtarında bulunan polisin üstüne sürdüğü araç silah sayıldı, System.String[]

İstanbul'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp aracını polisin üzerine doğru sürerek yaralanmasına neden olan şüpheli hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, şüphelinin polisin üzerine sürdüğü aracı silah olarak kullandığı belirtildi.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 30 Kasım 2019 tarihinde müşteki K.T.(34)'nin polis memuru olarak görev yaptığı, korsan taksicilik faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla kontroller yaptığı sırada şüpheli Yunus Tümenci(26)'nin aracını durduğu anlatıldı.


Şüphelinin korsan taksicilik yapabileceğine dair şüphe bulunduğundan araçtan indirildiğinin kaydedildiği iddianamede, polis memuru ile şüpheli arasında konuşma devam ederken şüpheli Tümenci'nin birden aracına bindiği, aracı görevini yapmasını engellemek ve kaçmak amacıyla polis memurunun üzerine doğru sürerek çarptığı ve müşteki K.T.'yi yaraladığı belirtildi.


"Aracını silah gibi kullandı"


Şüpheli Yunus Tümenci'nin ifadesinde, korsan taksici olmadığını, aracına ateş açıldığı için çok korktuğunu, suçu kabul etmediğini söyledi. İddianamede, şüpheli Yunus Tümenci'nin müşteki polis memuru K.T.'nin görevini yapmasını engellemek amacıyla aracını silah gibi kullanarak müştekiyi yaraladığı, olay yerinden kaçtığı ve bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği kaydedildi.


4,5 yıla kadar hapis talebi


İddianamede, Yunus Tümenci'nin "silahla kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.


Hazırlanan iddianame gönderildiği Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheli, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

40 kişiyi 30 milyon TL dolandıran "Bitcoin Safiye" elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı
Fabrikadan 130 bin lira değerinde otomobil lastiği çalan hırsızlar MOBESE'leri izleyen polis ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:02:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Dur' ihtarında bulunan polisin üstüne sürdüğü araç silah sayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]