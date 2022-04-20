Dur ihtarından kaçan 2 kişinin hırsızlık ve uyuşturucu ticareti şüphelisi olduğu belirlendi - Son Dakika
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Dur ihtarından kaçan 2 kişinin hırsızlık ve uyuşturucu ticareti şüphelisi olduğu belirlendi

20.04.2022 01:52
Dur ihtarından kaçan 2 kişinin hırsızlık ve uyuşturucu ticareti şüphelisi olduğu belirlendi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişinin ilçede 12 ayrı hırsızlık olayından aranan Şahin E. ile uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yine hakkında arama kaybı bulunan Bertuğ U. olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kuşadası'nda farklı tarihlerde ilçe merkezinde 2 motosiklet çalınırken, 1 ev ile 9 iş yerinden de hırsızlık yapıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayının yaşandığı adreslerdeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntü kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin Şahin E. olduğunu belirledi. Hakkında arama kararı çıkartılan Şahin E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada polis ekipleri dün gece şüphe üzerine takip ettikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 2 kişi kaçmaya çalıştı. 10 dakika süren takip sonucu aracı terk ederek yaya olarak kaçan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Otomobilde yapılan aramada ise 16 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ile bir miktar para ele geçirildi.2 ŞÜPHELİNİN DE ARAMA KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİGözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgulamalarında 12 ayrı hırsızlık olayından aranan Şahin E. ile uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan Bertuğ U. olduğu saptandı. İki şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Dur ihtarından kaçan 2 kişinin hırsızlık ve uyuşturucu ticareti şüphelisi olduğu belirlendi
Dur ihtarından kaçan 2 kişinin hırsızlık ve uyuşturucu ticareti şüphelisi olduğu belirlendi
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Uyuşturucu Ticareti, Kuşadası, Hisarcık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dur ihtarından kaçan 2 kişinin hırsızlık ve uyuşturucu ticareti şüphelisi olduğu belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dur ihtarından kaçan 2 kişinin hırsızlık ve uyuşturucu ticareti şüphelisi olduğu belirlendi - Son Dakika
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