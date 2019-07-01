Son Dakika Haberleri: 'Dur' ihtarından kaçan sürücünün aracında uyuşturucu yakalandı
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'Dur' ihtarından kaçan sürücünün aracında uyuşturucu yakalandı

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe İlçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve daha sonra yakalanan alkollü sürücünün aracında bir de uyuşturucu madde ele geçirildi.

'Dur' ihtarından kaçan sürücünün aracında uyuşturucu yakalandı, System.String[]
Muğla'nın Menteşe İlçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve daha sonra yakalanan alkollü sürücünün aracında bir de uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde il merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulmaya çalışılan 48 YC 988 plakalı aracın sürücüsü dur ihtarına karşın kaçmaya çalıştı.

Yaşanan kovalamaca sonrası Muğla Polisi kaçan sürücüyü eski kamyon garajı bölgesinde yakaladı. Gözaltına alınan sürücü Y.G'nin aracında yapılan aramada, boş içki şişesi ve uyuşturucu madde ele geçirildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:11 Kaynak: İHA
Menteşe, Polis, Muğla, 3. Sayfa
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