Son Dakika Haberleri: 'Dur' ihtarından kaçan sürücünün aracından uyuşturucu çıktı
Son Dakika Yerel Haber

'Dur' ihtarından kaçan sürücünün aracından uyuşturucu çıktı

1 saat önce

'Dur' ihtarından kaçan sürücünün aracından uyuşturucu çıktıMUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve daha sonra yakalanan alkollü sürücünün aracında bir de uyuşturucu madde ele geçirildi.

'Dur' ihtarından kaçan sürücünün aracından uyuşturucu çıktı
MUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve daha sonra yakalanan alkollü sürücünün aracında bir de uyuşturucu madde ele geçirildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde il merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulmaya çalışılan 48 YC 988 plakalı aracın sürücüsü dur ihtarına karşın kaçmaya çalıştı.
Yaşanan kovalamaca sonrası Muğla Polisi kaçan sürücüyü eski kamyon garajı bölgesinde yakaladı. Gözaltına alınan sürücü Y.G.'nin aracında yapılan aramada, boş içki şişesi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
'Dur' ihtarından kaçan sürücünün aracından uyuşturucu çıktı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:40 Kaynak: İHA
Menteşe, Polis, Muğla, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hong Kong'da protestocular Yasama Meclisini istila etti Genç kız, eski sevgilisiyle görüşen lise öğrencisini karnından bıçakladı KARAMAN 'Neden eski sevgilimle çıkıyorsun' deyip, bıçakladı Hong Kong'da protestocular Yasama Meclisini istila etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 23:14:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Dur' ihtarından kaçan sürücünün aracından uyuşturucu çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]