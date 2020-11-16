Dur ikazına uymadı 3 bin 782 TL ceza aldı - Son Dakika

Malatya'da polisin dur ikazına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan şahsa 3 bin 782 TL ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, İskender Mahallesi'nde uygulama noktasında polisten kaçan bir araç kovalamaca sonucu Taştepe Caddesi üzerinde yakalandı. Araç sürücüsü M. D. isimli şahsa, alkol kontrolünde cihaza üflemeyi kabul etmemesi nedeniyle hakkında işlem yapıldı.
Sürücü belgesi yanında bulundurmayan şahsa, dur ikazına uymayarak kaçmaktan toplamda 3 bin 782 TL trafik cezası uygulandı. - MALATYA
- Kaynak: İHA
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