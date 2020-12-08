Dur ikazına uymadı köprüden aşağı uçtu - Son Dakika

Dur ikazına uymadı köprüden aşağı uçtu

08.12.2020 03:05
Dur ikazına uymadı köprüden aşağı uçtu, System.String[]

Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ikazına uymayarak ters yöne girip köprüden aşağı uçan otomobilden uyuşturucu maddeleri çıktı.

Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ikazına uymayarak ters yöne girip köprüden aşağı uçan otomobilden uyuşturucu maddeleri çıktı.

Olay, Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunda meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan 46 DZ 825 plakalı otomobil polis ekiplerince durdurulmak istendi.

Polis ekiplerince takip edilen ve dur ihtarlarını dikkatte almayan sürücü ters şeritten yoluna devam ederken Erkenez Çayı geçmişindeki köprüden aşağı uçtu.

Kaza sonrası otomobilden inan 1 yaralı iki kişi kaçmaya başladı. Kaçan şüpheliler polis tarafından kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde yapılan aramada paketlenmiş halde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaza sonrası maddi hasar oluşan otomobil bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Dur ikazına uymadı köprüden aşağı uçtu
Dur ikazına uymadı köprüden aşağı uçtu

Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Otomobil, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dur ikazına uymadı köprüden aşağı uçtu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışına ilk yorum: 2023'te aday olabileceği sinyalini verdi Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den 12 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı Adam kaçırma olayında 1'i eski polis, 1'i gazeteci 4 kişi tutuklandı Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyaline ilk yorum: Kılıçdaroğlu bu defa aday "Hendek ateşi" hastalığı yüzyıl sonra Kanada'da ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?
Darbeci Hafter komutasındaki güçler, Türk gemisine el koydu Darbeci Hafter komutasındaki güçler, Türk gemisine el koydu         
01:09
Ahmet Çakar'a tepki yağıyor! Fatih Terim'in eski yardımcısına tehditvari sözler Ahmet Çakar'a tepki yağıyor! Fatih Terim'in eski yardımcısına tehditvari sözler         
01:02
İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu         
23:41
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten bomba itiraf: Türk-Yunan anlaşmazlığını, Türkiye-AB anlaşmazlığına çevirmeyi başardık Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten bomba itiraf: Türk-Yunan anlaşmazlığını, Türkiye-AB anlaşmazlığına çevirmeyi başardık         
23:13
Eski Fenerbahçeli Ortega: Türkiye'de yaşadıklarımdan sonra futbolu bırakmayı düşündüm Eski Fenerbahçeli Ortega: Türkiye'de yaşadıklarımdan sonra futbolu bırakmayı düşündüm         
22:30
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir         
22:08
'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi         
20:53
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü         
19:44
Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti         
18:51
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi         
13:28
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan         
13:28
Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi         
10:27
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 03:15:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dur ikazına uymadı köprüden aşağı uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei