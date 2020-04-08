Dur ikazına uymayan araç kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da, polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayarak kaçan kişi kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Sakarya Caddesi üzerinde D.Y., isimli kişinin kullandığı 61 ABF 985 plakalı hafif ticari aracın durumundan şüphelenen polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Polisin dur ikazlarına uymayarak kaçan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Dakikalarca yaşanan kovalamaca sonunda araç, Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi yakınlarında yakalandı. Araç sürücüsünün ehliyetsiz olmasından dolayı kaçtığı öğrenildi. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Konuyla ilgili inceleme sürüyor. - ADIYAMAN