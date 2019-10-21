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Son Dakika Güncel 'Dur' ikazına uymayan sürücü emniyet müdür yardımcısına çarptı

'Dur' ikazına uymayan sürücü emniyet müdür yardımcısına çarptı

1 saat önce

'Dur' ikazına uymayan sürücü emniyet müdür yardımcısına çarptıMERSİN'de trafik kontrolü yapan görevlileri denetleyen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyaaddin Özer'e, 'dur' ihtarında bulunulmasına rağmen yoluna devam eden Nevzat Can K.'nin kullandığı otomobil çarptı.

'Dur' ikazına uymayan sürücü emniyet müdür yardımcısına çarptı

MERSİN'de trafik kontrolü yapan görevlileri denetleyen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyaaddin Özer'e, 'dur' ihtarında bulunulmasına rağmen yoluna devam eden Nevzat Can K.'nin kullandığı otomobil çarptı. Sürücü kovalamaca sonunda yakalanarak gözaltına alınırken, Özer'in sol bacağı ve sol kolunda kırıklar meydana geldi.

Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Nesibe Aydın İlkokulu önünde dün gece trafik kontrolü yapan görevlileri denetleyen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyaaddin Özer ve şoförü Yusuf Ziya Özkan, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Özer, şoförüyle birlikte otomobilde inceleme yaparken, bir başka polis de Nevzat Can K.'nin kullandığı 33 CFC 42 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak durmayan sürücü, kontrol noktasındaki Müdür Yardımcısı Mehmet Diyaaddin Özer ile şoförü Yusuf Ziya Özkan'a çarptı.

Özer'in sol bacağı ve sol kolunda kırıklar meydana geldi. Özkan ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Özer, çağırılan ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Nevzat Can K. ise yaşanan kovalamaca sonunda Toroslar ilçesi Mezarlık Üst Kavşağı'nda, beraberinde bulunan Aydın U. ile birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

'Dur' ikazına uymayan sürücü emniyet müdür yardımcısına çarptı

Yusuf Ziya Öztabak, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:19 Kaynak: DHA
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