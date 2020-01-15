"Dur" ikazına uymayarak polisi yaralayan sürücü adliyede - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Dur' ikazına uymayarak polisi yaralayan sürücü adliyede - Son Dakika

"Dur" ikazına uymayarak polisi yaralayan sürücü adliyede

6 saat önce

Trafik polislerinin "dur" ikazına uymayarak kaçan ve kaçarken bir trafik polisinin yaralanmasına sebebiyet veren sürücü adliyeye sevk edildi.

Trafik polislerinin "dur" ikazına uymayarak kaçan ve kaçarken bir trafik polisinin yaralanmasına sebebiyet veren sürücü adliyeye sevk edildi.


Olay, 09.01.2020 günü Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soğanlı Mahallesinde uygulama yapan trafik polisleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin dur ikazına uymayan sürücü, trafik polislerinin üzerine araç sürüp bir polisi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevrede bulunan 100 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin H.K. (28) olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan H.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. H.K.'nın trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan da arandığı öğrenildi. Sorgusunun ardından H.K. adliyeye sevk edildi. - BURSA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:13 Kaynak: İHA
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