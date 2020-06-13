Dur tabelasına asılı çanta polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Dur tabelasına asılı çanta polisi alarma geçirdi

- Sivas'ta dur tabelası üzerinde asılı bulunan şüpheli çanta polis ekiplerini alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan cam kavanozlar içeresinde bulunan yiyecek malzemeler çıktı

SİVAS - Sivas'ta dur tabelası üzerinde asılı bulunan şüpheli çanta polis ekiplerini alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan cam kavanozlar içeresinde bulunan yiyecek malzemeler çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay saat 17.00 sıralarından Gültepe Mahallesi Toptancılar kavşağında meydana geldi. Kavşak içerisinden 'Dur' levhası üzerinde bulunan sırt çantasını fark eden vatandaşlar durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Daha sonra olay yerine çağrılan özel kıyafetli bomba imha ekipleri şüpheli çantayı uzaktan kumandalı fünye ile patlattı. Patlatılan çantadan cam kavanozlar içerisinde bulunan yiyecek malzemeler çıktı. Meraklı gözlerle olayı izleyen vatandaşlar rahat bir nefes alırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.