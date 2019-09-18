Son Dakika Haberleri: 'Dur yolcu' anıtı, yenilendi
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'Dur yolcu' anıtı, yenilendi

56 dakika önce

ÇANAKKALE'nin simgesi 'Dur Yolcu' anıtı, Tarihi Alan Başkanlığı tarafından bakımı yapılarak, yenilendi.

'Dur yolcu' anıtı, yenilendi, System.String[]
ÇANAKKALE'nin simgesi 'Dur Yolcu' anıtı, Tarihi Alan Başkanlığı tarafından bakımı yapılarak, yenilendi.
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde dağın yamacında bulunan, Necmettin Halil Onan'ın Çakıl Taşları şiir kitabında yer alan 'Bir Yolcuya' şiirinin ilk mısrasının yazılı olduğu 'Dur Yolcu' yazısı, Değirmen Burnu Tabyası'ndaki Çanakkaleli Asteğmen Seyran Çebi tarafından 29 Ekim 1960 yılında yapıldı. Yazının bakım ve onarımı 2016 yılına kadar Değirmen Burnu Tabyası'ndaki askerler tarafından gerçekleştiriliyordu. Ancak 2016 yılında bu görev, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na devredildi. Geceleri aydınlatılan, Çanakkale'ye gelen birçok yerli ve yabancı turistin fotoğrafını çektiği 'Dur Yolcu' anıtının silinmiş boyaları yenilenerek, çevresindeki yabanı otlar ve çöpler temizlendi. Yeni görünümüne kavuşan anıt, Çanakkale Zaferi'nin temsili olarak göğsünü kabarttığı vatandaşların fotoğraf karelerini süslemeye devam edecek.
Elinde silah bulunan bir Mehmetçik figürü ile yanında meşale bulunan anıtta, 'Dur Yolcu. Bilmeden Gelip Bastığın Bu Toprak, Bir Devrin Battığı Yerdir' yazıyor.


Necmettin Halil Onan, Çanakkale, Gelibolu, Eceabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:08 Kaynak: DHA
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