Dura, CHP Çeşme Gençlik Kolları Başkanı oldu
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CHP Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Ozan Uyan, Çeşme CHP İlçe Başkanlığına gönderdiği bir yazıyla, CHP Çeşme Gençlik Kolu Başkanlığına Simge Dura'nın atandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:23 Kaynak: İHA
CHP Gençlik Kolları İzmir
İl Başkanı Ozan Uyan, Çeşme
CHP İlçe Başkanlığına gönderdiği bir yazıyla, CHP Çeşme Gençlik Kolu Başkanlığına Simge Dura'nın atandığını bildirdi.
Simge Dura, CHP Çeşme Gençlik Kolu Başkanı olarak atandı. Dura, 15 gün içerisinde yeni yönetim kurulunu belirleyerek onay için CHP Gençlik Kolları İzmir İl Başkanlığına gönderecek. - İZMİR
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