Son Dakika Haberleri: Dura, CHP Çeşme Gençlik Kolları Başkanı oldu
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Dura, CHP Çeşme Gençlik Kolları Başkanı oldu

42 dakika önce

CHP Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Ozan Uyan, Çeşme CHP İlçe Başkanlığına gönderdiği bir yazıyla, CHP Çeşme Gençlik Kolu Başkanlığına Simge Dura'nın atandığını bildirdi.

Dura, CHP Çeşme Gençlik Kolları Başkanı oldu, System.String[]
CHP Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Ozan Uyan, Çeşme CHP İlçe Başkanlığına gönderdiği bir yazıyla, CHP Çeşme Gençlik Kolu Başkanlığına Simge Dura'nın atandığını bildirdi.

Simge Dura, CHP Çeşme Gençlik Kolu Başkanı olarak atandı. Dura, 15 gün içerisinde yeni yönetim kurulunu belirleyerek onay için CHP Gençlik Kolları İzmir İl Başkanlığına gönderecek. - İZMİR
Cumhuriyet Halk Partisi, Simge Sağın, İzmir, Çeşme, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:23 Kaynak: İHA
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