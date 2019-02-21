Durağa Çarpan Otomobil Tarlaya Devrildi: 3 Yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, yol kenarındaki otobüs durağına çarparak tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, yol kenarındaki otobüs durağına çarparak tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.



Denizli'den Acıpayam istikametine giden Muammer D. yönetimindeki 26 KD 173 plakalı otomobil, Alaattin Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki belediye otobüs durağına çarptı, daha sonra tarlaya devrildi.



İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Süleyman Doğan ve Mehmet Ali Aldemir, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı.



Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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