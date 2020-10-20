Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş (2) - Son Dakika

Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş (2)

20.10.2020 16:18
Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş (2), System.String[]

'BEBEK HAYALİ, DURAKTA BİTTİ'Antalya'nın Kumluca ilçesinde, dün otobüs beklerken fırtına nedeniyle devrilen durağın altında kalıp, yaşamını yitiren Gülseren Çiçek'in (27) yakınları, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

'BEBEK HAYALİ, DURAKTA BİTTİ'

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, dün otobüs beklerken fırtına nedeniyle devrilen durağın altında kalıp, yaşamını yitiren Gülseren Çiçek'in (27) yakınları, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Gülseren'in kayınbiraderlerinden Özcan Çiçek (24), "Ağabeyim ve yengemin çocukları olmuyordu. 2,5 senedir tedavi için hastaneye gidip geliyorlardı. Hastaneye gitmek için durağa geçmiş. Biraz yağmur yağıyormuş ondan sonra fırtına çıkmış. Yengem ne yapacağını şaşırmış, durağın arkasına geçmiş. Beklerken fırtına durağı devirmiş. Tamamen belediyenin sorumsuzluğu. İki vida çakıp bırakmışlar. Ağabeyim mobilyacıda çalışıyordu. Annem ve yengem serada çalışıyordu. Yengem durağın arkasında can verdi. Mağduruz, adalet istiyoruz" dedi.

Diğer kayınbiraderi Ömer Çiçek ise "2,5 yıl oldu evleneli. Çocukları olmuyordu; ama bebek hayali durakta bitti" diye konuştu. 'DURAĞIN SADECE BİR PARKE TAŞINA BAĞLI OLMASI SORUMSUZLUK'

Gülseren Çiçek'in görümcesi Sümeyye Çiçek de "Durağın arkasına gidip kendisini korumaya çalışıyor. Onlarca ağırlıktaki durağın sadece bir parke taşına bağlı olması sorumsuzluk. Bu can gitti, başka canlar gitmesin. Davacıyız" dedi.

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),


Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş (2)
Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş (2)
Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş (2)

Kumluca, Antalya, Fırtına, Otobüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş (2) - Son Dakika

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