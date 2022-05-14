DURAK DIŞINDA BİNMEKTE DİRETİP İETT OTOBÜSÜNÜN YOLUNU KESTİ - Son Dakika
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DURAK DIŞINDA BİNMEKTE DİRETİP İETT OTOBÜSÜNÜN YOLUNU KESTİ

14.05.2022 17:51

Şişli seferini yapan İETT otobüsüne durak dışında binmek isteyen bir kişi, otobüsün önüne geçerek ilerlemesini engelledi.

GÜLTEPE - Şişli seferini yapan İETT otobüsüne durak dışında binmek isteyen bir kişi, otobüsün önüne geçerek ilerlemesini engelledi. Bir süre otobüsün önünde duran kişi, çevredekilerin de tepkisiyle yoldan çekildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Büyükdere Caddesi Şişli Camii önünde dün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. 65G Gültepe -Şişli seferini yapan İETT otobüsü, Gültepe istikametinde ilerlediği sırada, bir kişi durak dışında binmek istedi. Otobüsün şoförü Nihat Sevteki, yoluna devam etti. Bunun üzerine, şoförü ikna edemeyen kişi, otobüsün önüne geçip durdurmaya çalıştı. Uyarılara dikkate almayan adam bir süre otobüsün önünde durdu. Trafiğin aksamasına neden olan kişi çekilince otobüs seferine devam etti. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

DURAK DIŞINDA BİNMEKTE DİRETİP İETT OTOBÜSÜNÜN YOLUNU KESTİ
DURAK DIŞINDA BİNMEKTE DİRETİP İETT OTOBÜSÜNÜN YOLUNU KESTİ
DURAK DIŞINDA BİNMEKTE DİRETİP İETT OTOBÜSÜNÜN YOLUNU KESTİ
DURAK DIŞINDA BİNMEKTE DİRETİP İETT OTOBÜSÜNÜN YOLUNU KESTİ
DURAK DIŞINDA BİNMEKTE DİRETİP İETT OTOBÜSÜNÜN YOLUNU KESTİ
DURAK DIŞINDA BİNMEKTE DİRETİP İETT OTOBÜSÜNÜN YOLUNU KESTİ
DURAK DIŞINDA BİNMEKTE DİRETİP İETT OTOBÜSÜNÜN YOLUNU KESTİ

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BAŞAKŞEHİR'DE PARK HALİNDEKİ İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI BAŞAKŞEHİR'DE PARK HALİNDEKİ İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI İstanbul'da İETT otobüsü yandı İstanbul'da İETT otobüsü yandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DURAK DIŞINDA BİNMEKTE DİRETİP İETT OTOBÜSÜNÜN YOLUNU KESTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: DURAK DIŞINDA BİNMEKTE DİRETİP İETT OTOBÜSÜNÜN YOLUNU KESTİ - Son Dakika
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