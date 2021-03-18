Durak dışında otobüse binmek isteyen kişi, kendisini uyaran şoförü dövdü (3) - Son Dakika

HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜNÜ DARBEDEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmit'te durak dışında halk otobüsüne binmek isteyen bir kişinin, kendisine itiraz eden halk otobüsü sürücüsünü darbetmesi üzerine inceleme başlatan polis, otobüs içerisindeki ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede olayı gerçekleştiren kişinin M.U. olduğu belirlendi. Yapılan adres tespitinin ardından M.U. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.