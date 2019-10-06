Duraklara zamanında ulaşmayan otobüsler UKOM'un gözetiminde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki UKOM, çalışma saatlerine uymayan kooperatif otobüslerini denetliyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı bünyesinde son teknolojik donatılarla kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOM), 7 gün 24 saat denetim ve takip prensibiyle çalışıyor. Önemli noktalara yerleştirilen kameralar ile sürekli takip edilen, vatandaşlardan gelen ihbarlara da anında müdahale yapılan merkezde, trafik güzergahlarındaki olumsuzluklar ile geri dönüşler çözüm odaklı ve hızlı gerçekleşiyor.



UKOM birimi bünyesindeki personel tarafından yapılan denetimler ile toplu taşıma kontrol altında tutuluyor. Kooperatiflere bağlı çalışan otobüslerin sabah kalkış saatlerini kontrol eden UKOM, çalışma saatlerine uymayan araçları ve tespit edilen aksaklıklar hakkında gerekli işlemler ve uyarıları her gün düzenli şekilde yapıyor. Saha ekipleri ve 153 Çağrı Merkezi ile koordineli çalışan UKOM tarafından araç çalışma saatleri, güzergah kontrolleri ve durak giriş çıkışları sürekli takip edilerek olası ihlallere anında müdahale ediyor.



Vatandaşın mağduriyeti söz konusu olan konular ile ilgili yönetmelikler dahilinde, ihlali tespit edilen araçlar hakkında toplu taşıma yönetmeliği, servis araçları yönetmeliği, ticari taksi yönetmeliği ile belirlenen kuralları ihlal eden toplu taşıma araç, taksi, servis sahibi ve sürücülerine; 1608 ve 5326 sayılı kanunlar doğrultusunda idari yaptırımlar uygulanıyor. - KOCAELİ