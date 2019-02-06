Duraklarda Görüntü Kirliliği
1 saat önce
Adıyaman'da minibüs ve otobüs duraklarına yazılan yazılar ve asılan el ilanları görüntü kirliliğine neden oluyor.
Adıyaman
'da minibüs ve otobüs duraklarına yazılan yazılar ve asılan el ilanları görüntü kirliliğine neden oluyor.
Özellikle Atatürk Bulvarı
üzerindeki durakların camlarına sprey boya ile yazılan duvar yazıları çirkin bir görüntüye neden oluyor. Sanayi Kavşağında bulunan otobüs durağına sprey boya ile yazılar yazılarak, camları kırıldı.
Vatandaşların tepki gösterdiği bu durum ile ilgili yetkililerden bu görüntü kirliliğini ortadan kaldırması istendi.
Duraklara zarar verilmesiyle ilgili denetimlerin arttırılması gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar, bunu yapanların bulunarak cezalandırılması gerektiğini söyledi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:54 Kaynak: İHA
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