Son Dakika Haberleri: Duraklarda Görüntü Kirliliği

Duraklarda Görüntü Kirliliği

1 saat önce

Adıyaman'da minibüs ve otobüs duraklarına yazılan yazılar ve asılan el ilanları görüntü kirliliğine neden oluyor.

Duraklarda Görüntü Kirliliği, System.String[]
Adıyaman'da minibüs ve otobüs duraklarına yazılan yazılar ve asılan el ilanları görüntü kirliliğine neden oluyor.

Özellikle Atatürk Bulvarı üzerindeki durakların camlarına sprey boya ile yazılan duvar yazıları çirkin bir görüntüye neden oluyor. Sanayi Kavşağında bulunan otobüs durağına sprey boya ile yazılar yazılarak, camları kırıldı.

Vatandaşların tepki gösterdiği bu durum ile ilgili yetkililerden bu görüntü kirliliğini ortadan kaldırması istendi.

Duraklara zarar verilmesiyle ilgili denetimlerin arttırılması gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar, bunu yapanların bulunarak cezalandırılması gerektiğini söyledi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:54 Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Güncel
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